بالصور.."القضاء على ختان الإناث" تطلق قوافل توعية بالمحافظات

نظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، قوافل للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث إحياء لليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام وهو اليوم الذي توفيت فيه الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث.







وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة -في بيان اليوم الجمعة- إلى أهمية إطلاق قوافل التوعية فى هذه المرحلة لأنها وسيلة مباشرة للتواصل مع الجمهور المستهدف فى جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية لتحقيق الهدف من حملة "احميها من الختان" وهو نشر الوعي بأضرار جريمة ختان الإناث وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها كوسيلة لتغيير ثقافة المجتمع للقضاء على ختان الإناث وحماية بنات مصر من هذه الجريمة اللاإنسانية.





بدورها، قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن التوعية والوصول للأسر والأهالي في القرى والنجوع هي من أهم عوامل نجاح حملة "احميها من الختان"،وأوضحت أن هذه القوافل تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث.





وأضافت أن "حملة شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، ولفتت إلى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من الاستفسارات من الآباء والأمهات والأطفال الفتيات أنفسهن وذلك خلال اليوم الأول من إطلاق الحملة.



















