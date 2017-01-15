أهم أحداث اليوم الإثنين 2 سبتمبر

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إعداد/ حمودة كامل
إنطلاقا من دور مصر المحوري وتأثيرها الفاعل على المستويين العالمي والإقليمي .. فقد قام وزير خارجية نيكاراجوا "دينيس مونكادا كوليندرس" بتسليم وزير الخارجية سامح شكري رسالة خطية موجهة من الرئيس النيكاراجوي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلديّن الصديقين
كما تم اليوم بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين ٢ سبتمبر الجاري، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"
وفي سياق منفصل..
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مصر تدعم بشكل كبير المجلس العربي للاختصاصات الصحية للقيام بدورها للارتقاء بالطبيب والفريق الطبي العربي بما يحقق طموحات المريض العربي..
مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية
وفي وزارة الداخلية..
إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه لإستعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب فى الإتحاد الأوروبى
وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى
وفي دار الإفتاء..
استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السفير محمد محق، سفيرَ جمهورية أفغانستان بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأفغانستان
المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني
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وفي نشرة المساء..
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انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر بشرم الشيخ
وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشارى
عودة 281 مصريا من ليبيا ووصول 157 شاحنة عبر منفذ السلوم
غدا.. اختتام الجسر الجوي لعودة الحجاح
مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية
المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة
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"روسيا": الضربات الجوية الأمريكية في إدلب عرضت الالتزام بالهدنة للخطر
أبو الغيط يزور بغداد لدعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار
مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي وتيسير الإجراءات
المؤسسات المحلية تدعم بورصة مصر..والثلاثيني يتجاوز 15100 نقطة
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فايلر: لم أتردد لحظة في قبول تدريب الأهلي.. وهدفي حصد كل الألقاب
لجنة تخطيط الكرة بالأهلي تجتمع مع السويسري فايلر وجهازه المعاون
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