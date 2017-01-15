أهم أحداث اليوم الإثنين 2 سبتمبر

إعداد/ حمودة كامل

إنطلاقا من دور مصر المحوري وتأثيرها الفاعل على المستويين العالمي والإقليمي .. فقد قام وزير خارجية نيكاراجوا "دينيس مونكادا كوليندرس" بتسليم وزير الخارجية سامح شكري رسالة خطية موجهة من الرئيس النيكاراجوي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلديّن الصديقين





كما تم اليوم بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين ٢ سبتمبر الجاري، الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"









وفي سياق منفصل..

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مصر تدعم بشكل كبير المجلس العربي للاختصاصات الصحية للقيام بدورها للارتقاء بالطبيب والفريق الطبي العربي بما يحقق طموحات المريض العربي..





مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية









وفي وزارة الداخلية..

إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه لإستعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب فى الإتحاد الأوروبى





وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى





وفي دار الإفتاء..

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السفير محمد محق، سفيرَ جمهورية أفغانستان بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأفغانستان





المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني









ومحليا..

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشارى

































