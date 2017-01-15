"التضامن": غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن غدا فى صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.



تابعت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر ، حيث اطمأنت الوزيرة الى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الألى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بالاضافة الى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى صباح اليوم الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر تزيد عن 5 مليون و 186 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 7 مليار و 791 مليون جنيها ، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 798 الف حالة بقيمة إجمالية 1 مليار و 424 مليون جنيها ، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) 2 مليون و 71 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و 494 مليون جنيها ، بالإضافة الى 2 مليون و 317 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليار و 873 مليون جنيها .



