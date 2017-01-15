أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت المستشار عبدالرحمن النمش، مصر اتخذت اجراءات حازمة لمكافحة الفساد واطلاق تشريعات رقابية تتماشي مع اهداف التنمية.





وقال النمش في كلمته، خلال افتتاح المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر تشهد وتسير على طريق الاصلاح والتنمية في ظل قيادة الرئيس السيسي





واكد النمش ان آفة الفساد من اخطر المعوقات التي تحول دون تحقيق تنمية الشعوب وان مكافحة الفساد تستلزم تعاونا وتضافرا من جميع المؤسسات الدولية.