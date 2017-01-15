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وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون المشترك

وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون المشترك

وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون المشترك

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إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد/ مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق يومين .

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة ، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين ، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية .

وأعرب القائد العام عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التى تربط بين مصر وبريطانيا معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك فى المستقبل .

وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بالدور الذى تقوم به مصر فى دعم الإستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، معرباً عن تقدير بلاده الكامل لمصر حكومة وشعباً متمنياً لها دوام الإستقرار والتقدم .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة .


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