الداخلية تواصل مشاركتها في المرحلة ال 11 من "كلنا واحد" لتوفير السلع

واصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية المشاركة فى فاعليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وكانت المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" قد انطلقت بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها ب عدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



