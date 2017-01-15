"الرى" تتابع الموقف التنفيذي لبعض مشروعات هيئة المساحة

تلقت وزارة الموارد المائية والري تقرير مفصل عن بعض المشروعات التي تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذها بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة في ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة .

وجاء فى التقرير قيام الهيئة بأعمال الرفع المساحي للاراضي الصالحة للزراعة التي من المقرر توزيعها على المتضررين من أهالي النوبة كتعويض عن ما لحق بهم من أضرارأثناء تعلية خزان أسوان وبناء السد العالي، وكذلك طباعة الدليل الإرشادي لهذا الأمر من خلال مطابع الهيئة لتوزيعة بمعرفة محافظة أسوان.

كما تم تفعيل مشروع كارت الفلاح وهى آلية تضمن للفلاح المصري الحصول على مستلزمات الإنتاج دون وجود وسطاء، وذلك بنظام رقمي آلي بعد ان كان ورقيا حيث يتم العمل من خلال لجنة تضم وزارات وجهات مختلفة ( الزراعة - الإتصالات - الإنتاج الحربي ...بالإضافة لهيئة المساحة)، وجاري الإنتهاء من بيانات محافظتي الغربية وبور سعيد كمرحلة أولى.



كما قامت الهيئة بحصر أراضي طرح النهر وهي من أراضي الدولة ذات الخصوبة العالية وهي من الموضوعات التي توليها الدولة إهتماما بالغاً، وإنتهت الهيئة من عمل 1270 خريطة لحصر هذه الأراضي التي تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية.



وفي إطار التعاون مع وزارة الاوقاف للإستفادة من خبرات هيئة المساحة ووزارة الإتصالات تم الإتفاق على إنشاء قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية (G.I.S) في عمل مركز نظم معلومات مركزي وسيتم إعداده خلال الشهر القادم .



كما تم الإنتهاء من المرحلتين الاولى والثانية لعدد 110 مدينة وحوالي 10100 قرية وكفر ونجع وجاري العمل حاليا في المرحلة الثالثة فى مضروع الحيز العمراني وهو مشروع تنفذه هيئة المساحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وذلك لتثبيت العلامات المساحية لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع .



كما قامت الهيئة من خلال التنسيق مع السيد محافظ الأقصر الإنتهاء من إجراءات صرف تعويضات المتضررين "نجع أبو عصبة" لهدم منازلهم الواقعة في مسار مشروع توسعة طريق الكباش حيث تمت مراجعة وتوقيع عدد ٨٢ عقد تمهيدا لصرف التعويضات للأهالي.



كما تضمن التقرير بعض البيانات عن أعمال الهيئة خلال الفترة السابقة ومنها قيام الهيئة بالمشاركة في الإجتماعات الوزارية الخاصة بترسيم حدود المحافظات، وكذا الرفع المساحي والتقدير المالي العادل والمناسب (التثمين ) لأراضي النفع العام للمحاور والطرق المرورية مثل محاور سمالوط والدائري الأوسطي ومحور 30 يونية وشبرا بنها الحر والدائري الإقليمي.



كذلك قيام مركز تدريب الهيئة الرئيسي وفروعة بتدريب العاملين بالهيئة ورفع مستواهم الفني في مجال العمل المساحي من خلال عقد دورات مجانية صيفية لطلاب الجامعات والمعاهد التي لها علاقة بالڜأن المساحي كمشاركة مجتمعية لأبناءنا الطلاب.



وفى مجال التعاون الدولي تقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع الجانب الهولندي ( المدير التنفيذي للمساحة بهولندا ) لعقد ورشة عمل الشهر القادم للإستفادة من خبراتهم في مجال الكاداستر والسجل العيني وذلك لدراسة المعوقات ومحاولة الإستفادة من دعمهم المالي والإداري لمواجهة التحديات المستقبلية.



جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة دور هام وفعال في لجنة إستراد أرضي الدولة وكذا أعمال التقنين من خلال الرفع المساحي لتلك الأراضي بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية.



