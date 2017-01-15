كثافات متوسطة بمعظم محاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بالطريق الدائرى المتجه للمنيب و الأوتوستراد، بمنطقة شق الثعبان وصولا لأعلى نفق الزهراء فى الاتجاه القادم من حلوان و15 مايو اتجاه المعادي.



وشهدت معظم محاور القاهرة والجيزة اليوم الاربعاء كثافات مرورية متوسطة فيما شهد أعلي الطريق الدائري للقادم من المنيب والاوتوستراد لمناطق القاهرة الجديدة والمعادي كثافات ما أدى إلى تكدس السيارات بسبب زيادة الأحمال.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبرللقادم من الجيزة اتجاه مدينة نصر بسبب الأعطال المتكررة للسيارات مما أدى إلى تكدس السيارات ويقوم رجال المرور بالعمل على سحب الكثافات المرورية من الطريق لتسيير حركة السير.

و تباطأت حركة سير السيارات أعلى الطريق الدائرى بمنطقة السلام مما أدى إلى حدوث كثافات مرورية داخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بطريق كورنيش النيل، للقادم من مناطق المعادي وحلوان اتجاه وسط البلد مما أدى لتكدس السيارات، بمنطقة زهراء مصر القديمة بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة سير السيارات.

وظهرت أيضا كثافات مرورية بمحور الثورة في الاتجاهين للقادم من طريق السويس الصحراوي حتى مدينة نصر وفي الاتجاه الأخركما تباطأت حركة السيارات بمحور المشير طنطاوي للقادم من التجمع حتى مناطق القاهرة.



