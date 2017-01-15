الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في انهيار برج كهرباء بأوسيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.. موضحا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كاف بالمستشفيات.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة الجيزة طبقا لتوجيهات الوزيرة، موضحا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.



