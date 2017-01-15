"محرز" أول عضوا في مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك

اختار مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية "روما" بإجماع الأعضاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كأول باحثة مصرية يتم اختيارها عضوا في مجلس أمناء المركز.

وجاء الاختيار بناء علي الجهود المبذولة في مجال تنمية الثروة السمكية في مصر منذ توليها منصب نائب وزير الزراعة.

ويعتبر المركز الدولي للاسماك منظمة أبحاث دولية لا تهدف للربح وتستغل إمكانيات المصايد والاستزارع السمكي للحد من الجوع والفقر في العالم النامي ، ويعتمد أكثر من مليار شخص فقير على معظم البروتين الحيواني من الأسماك ، كما يعمل حوالي 250 مليون نسمة في مجال الصيد والاستزارع السمكي حول العالم .

والمركز الدولي للاسماك هو عضو في المنظمة العالمية للبحوث الزراعية من أجل توفير مستقبل آمن للغذاء، وتم انشاؤه عام ١٩٧٥ ومقره ماليزيا وله ٧ مكاتب رئيسية في افريقيا واسيا والباسيفك.

وجدير بالذكر ان نائب وزير الزراعة قد سبق اختيارها خبيرة دولية في معظم المنظمات الدولية مثل منظمة الاغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.



