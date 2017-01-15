مجلس حقوق الإنسان: سجل حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، يمثلون نحو ٥ موضوعات رئيسية.

وتكررت التوصيات فى اكثر من موضوع وهو ما يعنى اعترافا ضمنيا من المجلس الدولى لحقوق الانسان بأن سجل حقوق الانسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا، لا سيما وان وفد مصر الرسمى والممثل للدولة لم يبد ثمة ملاحظات او اعتراضات على اى من التوصيات الواردة.

وأقر الوفد المصري أمام المجلس بانه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنى وستبدى الحكومة رايها فى موعد غايته فبراير المقبل.

نشير إلى أن مصر قد سبق أن تقدمت لتقريرها يوم ١٣ نوفمبر الماضي حيث من اصل 136 دولة قدمت توصياتها هناك 39 دولة انتقدت فيها الحكومة المصرية في مجال حقوق الانسان بينما اعربت باقي الدول (97) تقديرها لجهود الحكومة وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين اوضاع حقوق الانسان.



