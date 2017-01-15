مدبولى: نحتاج لتواجد أكبر في الاسواق العالمية لتسويق المنتج العقاري

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى شركات المقاولات المصرية للبحث عن شركاء أجانب ،حيث اكد ان الحكومة تعمل بقوة شديدة لتطوير صناعة تصدير العقار المصرى، وذلك لاستعادة مكانة مصر فى إطار تعاونها مع أشقائها فى الدول العربية والقارة الأفريقية.





وقال مدبولى خلال افتتاح فاعليات أعمال ملتقى "بناة مصر" تحت رعاية الرئيس السيسي ، اننا نحتاج لتواجد أكبر في الاسواق العالمية لتسويق المنتج العقاري المصري ، واننا سنسخر كل قوانا لتعزيز صناعة تصدير المقاولات.





واضاف انه مع دخول اكثر من مطور عقاري للسوق يجب التحرك بسرعة اكبر لتصدير المنتج العقاري المصري إلى العالمية.





وتابع ان شركات المقاولات المصرية اكتسبت خبرات عالمية في تنفيذ مشروعات عملاقة، وان المؤسسات الدولية اشات بما انجزته الشركات المصرية في الاونة الاخيرة.







