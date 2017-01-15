اهم احداث اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر













أكد الرئيس السيسي خلال استقباله كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، اكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمثل نهجا استراتيجيا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية.





السيسى يؤكد اهتمامه بالتشاور مع مؤسسات التمويل الدولية

السيسي يستقبل كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

وفى نشاط سياسى اخر ... أشاد السيد الرئيس خلال استقباله "مامادي توريه" وزير خارجية جمهورية غينيا بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحري والبيئة والآثار، مؤكداً سيادته أهمية انتظام دورية انعقاد اللجنة باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.





الرئيس السيسى يشيد بالزخم المتنامى في العلاقات بين مصر وغينيا

وفى موضوع اخر ... أشاد منسق الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب فى ختام زيارته لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، بدور المرصد في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أهمية تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.

المنسق الأوربي لمكافحة الإرهاب يشيد بدور مرصد الأزهر في مواجهة التطرف





دوليا ... رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده تعارض الأمر من حيث المبدأ.





الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن

اقتصاديا ... اعلنت وزارة المالية ان مصر تستهدف معدل نمو ليصبح 7% خلال العامين القادمين ، بعد ان كان يتراوح بين 5| 6•|• فى السنوات قبل ثورة يناير وبعد الثورة اصبحت معدلات النمو بالسالب وفى تناقص مستمر .



"المالية": مصر تستهدف معدل نمو 7 % العامين القادمين

اقتصاديا ايضا ... أكدت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر أصبحت نموذجا يشير إليه خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولي خلال مفاوضاتهم مع الدول الراغبة فى تبنى برنامج إصلاح اقتصادى.





البنك الدولي: مصر نموذج للدول الراغبة في تبني برنامج إصلاح اقتصادي





رياضيا ... يدرس مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي التخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.





ليفربول يدرس بيع "محمد صلاح".. بعد ازمته مع "ماني"



رياضيا ايضا ... توج كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، بجائزة لاعب العام في البرتغال، وذلك خلال الحفل السنوي الذي ينظمه كل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجمعية الوطنية لمدربي كرة القدم ونقابة اللاعبين المحترفين.





"كريستيانو رونالدو" يحصد جائزة لاعب العام فى البرتغال





وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 25 34

طنط 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31





طقس الاربعاء مائل للحرارة رطب على الوجه البحري..والعظمي بالقاهرة35

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