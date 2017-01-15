نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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مدبولى يوجه ببذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء يتفقد متحف مركب خوفو استعدادا لنقله إلى المتحف الكبير
بالصور..مصر للطيران تتسلم طائرة الاحلام الثالثة
رئيس إسكان "النواب": انتهينا من تقرير "إيجار الأماكن غير السكنية"
مرصد الإفتاء يفضح أيديولوجيات التطرف للجماعة الإرهابية بمجلة "Insigh"
البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء بشبرا
اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان "الاستاتيكا"
اليوم..ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35
الرئيس السيسي يزور المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد الدفاع الجوي
غدا..تلقي طلبات الالتحاق برياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الازهر
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مقتل 7 من مسلحي طالبان في عمليتين للقوات الخاصة الأفغانية
الرئيس الصيني: مستعدون للمساهمة في تسوية الأزمات الدولية
بوتين: لا يمكن ضمان استقرار آسيا إلا بمجابهة الإرهاب
ارتفاع حصيلة وفيات التهاب الدماغ بالهند إلى 66 طفلا
القوات الأفغانية تحبط هجوما مسلحا في غرب البلاد
المنتخب ينهي تدريباته استعدادًا لودية غينيا
لاعبو البرازيل: نحتاج للعب بطريقة افضل رغم الفوز على بوليفيا
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