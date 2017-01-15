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البابا تواضروس يشارك باليوبيل الذهبي لكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية

البابا تواضروس يشارك باليوبيل الذهبي لكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية

البابا تواضروس يشارك باليوبيل الذهبي لكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية

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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة القديس أنبا تكلا هيمانوت بالإسكندرية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة العشية وشاركه الصلاة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة.

واستمع قداسة البابا تواضروس إلى "بانوراما" عن الكنيسة منذ تأسيسها وحتى الآن، فيما قدمت فرق الكورال مجموعة من العروض والألحان الكنسية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم بمبني خدمات كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس. 

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