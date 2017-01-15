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الأوقاف: إطلاق الكتاب المرئي والمسموع قبل نهاية عام 2019

الأوقاف: إطلاق الكتاب المرئي والمسموع قبل نهاية عام 2019

الأوقاف: إطلاق الكتاب المرئي والمسموع قبل نهاية عام 2019

تاريخ النشر

قررت وزارة الأوقاف إطلاق الكتاب المرئي والكتاب المسموع قبل نهاية عام 2019.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة , في بيان مساء الاحد , إن هذا الإطلاق يأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على تنوع وسائلها الدعوية والوصول برسالتها إلى المتلقى بشتى الطرق.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحويل جميع إصداراتها العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني إلى برامج مسموعة ومرئية ومترجمة , فضلا عن نشرها مطبوعة ليكون عام 2020 عام الكتاب المرئي والمسموع بالأوقاف.

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