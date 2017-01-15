الرئيس السيسى ورئيس موزمبيق يشهدان مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس موزمبيق فليبى جاسينتو نيوسى اليوم السبت بقصر الاتحادية مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين







ووقع سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقى مذكرة تفاهم خاصة بالتشاور السياسى، وآخرى خاصة بإعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول.







كما وقع شكري ووزير الزراعة فى موزمبيق إيجين لوباشينكووير مذكرة تفاهم فى المجال الزراعى والأمن الغذائى .





كان الرئيس السيسي قد استقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.