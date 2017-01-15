بالصور..تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية

تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية التي انطلقت أمس الأول بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية .





يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد .





وقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة - معارض - شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت - متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg ) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .





هذا وقد لاقت المبادرة إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .





هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .















