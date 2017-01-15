الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا..,والعظمي بالقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة أول الليل بارد فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية, وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الاسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24



