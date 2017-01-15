تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق

ويتم عرض هذه المستلزمات من خلال(منافذ ثابتة - سيارات متحركة - معارض - شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.



