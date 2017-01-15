بالفيديو..السيسي للشباب بتنظيم"امم افريقيا":أدامكم الله نعمة هذا الوطن

تاريخ النشر
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شعوره بالفخر إزاء الشباب المشارك في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي انطلقت أمس في مصر.
وقال الرئيس السيسي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.
أدامكم الله نعمة هذا الوطن".
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي صورا للشباب المشارك في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية أثناء قيامهم برفع المخلفات من المدرجات.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير