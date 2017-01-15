بدء تنفيذ الهيكل الإنشائي المعدني للبرج "الأيقوني" بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، بدء تنفيذ الهيكل الإنشائي المعدني للبرج "الأيقوني" أعلى برج بإفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت.

وأعرب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بحضور هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر، موجها الشكر لجميع العاملين بالشركة الصينية المoنفذة للمشروع، قائلا: "أطالبكم ببذل المزيد من الجهد، حتى نحتفل معا بافتتاح المرحلة الأولى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل".

وأكد أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أهم وأعظم المشروعات الجارى تنفيذها بالدولة المصرية، وسيكون انطلاقة للتعاون المصري الصينى فى مشروعات أخرى، موضحا أن البرج الأيقوني لن يكون علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة فحسب، بل سيكون علامة مميزة لمصر كلها.

وعقد الوزير اجتماعا مع مسئولي الشركة الصينية المنفذة للمشروع، لمتابعة تقدم الأعمال، وأكدو المسئولون أنه يجري تنفيذ الدور الحادي عشر بالبرج الأيقوني، أعلى برج بإفريقيا، كما تخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج، النسب المستهدفة، ويتم استخدام أحدث النظم في الإنشاء لسرعة إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد.

وأوضح أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف م2، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 م2، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر م3 من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.



