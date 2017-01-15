اليوم.. الفرصة الاخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

ينتهي موقع التنسيق الالكتروني على بوابة الحكومة المصرية، اليوم الاربعاء، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019-2020، في تمام الساعة السابعة مساء.



وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 183 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

ويشار إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019.

ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.



