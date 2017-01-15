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البرلمان يوجه أولي استجواباته بدور الانعقاد الحالي لوزيرة الصحة

البرلمان يوجه أولي استجواباته بدور الانعقاد الحالي لوزيرة الصحة

البرلمان يوجه أولي استجواباته بدور الانعقاد الحالي لوزيرة الصحة

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يحدد مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاحد المقبل، موعد مناقشة استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان.

جاء ذلك وفقا لجدول أعمال جلسات مجلس النواب - الصادر عن الأمانة العامة للبرلمان - اليوم الأربعاء، و يعد أول استجواب يدرج خلال دور الانعقاد الحالى الخامس ( الأخير).

وأوضح جدول الأعمال أن الاستجواب مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.


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