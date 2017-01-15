الطيب: القيم الأساسية للأديان السماوية متشابهة وتدعو للأخوة الإنسانية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، السيدة/آنا ميلينا مونيوس دي جاييريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة.



قال فضيلة الإمام الأكبر إن المبادئ الرئيسية والقيم الأساسية في جميع الأديان السماوية متشابهة وجميعها تدعو إلى ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية والمواطنة والعيش المشترك، مبديًا استعداد الأزهر لدعم أبناء الشعب الكولومبي في كافة المجالات التعليمية والثقافية والدعوية.

من جانبها، أعربت السفيرة الكولومبية عن سعادتها البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدةً حرص بلادها على تقوية العلاقات مع الأزهر الشريف؛ وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين جامعة الأزهر الشريف وكافة الجامعات الكولومبية.



