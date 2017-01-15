اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدى اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى امتحانات نهاية العام في مادة اللغة الأجنبية الأولى وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.



وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبا فى القسم الأدبى، و51887 طالبا فى القسم العلمى، إضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.



×