تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية "اغتيال النائب العام"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.



ويواجه المتهمون وآخرون، سبق صدور الأحكام القضائية بحقهم، في عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بها.



