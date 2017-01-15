فحص 76 ألفا و716 وافدا من غير المصريين بـ"100 مليون صحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من فحص 76 ألفا و 716 وافدا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، حتى مساء أمس السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب .ضيوف مصر/ من فيروس .سي/ "100 مليون صحة"، موضحة أن المبادرة تم إطلاقها رسميا في الأول من شهر مايو الماضي.



وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما، والكبار من عمر 18 عاما دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدة تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان، حيث تلقت حتى اليوم 182 حالة العلاج بالمجان، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، والفلسطينيون، والسودانيون، مؤكدا أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكد "مجاهد" أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019، حرصا على مسح كافة المواطنين.

وقال إنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335.



