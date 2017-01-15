البرلمان يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 9 طلبات حول سياسة الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على تفويض مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه) فى تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة مقدمة من النواب.





وجاءت الطلبات مقدمة من النائب ثروت سويلم وأكثر من عشرين عضواً بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وزيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وإنشاء قصور الثقافة في المحافظات، وبشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكافة المحافظات.





كما تقدم النائب محمد حبيب وعشرين عضواً، بطلبين بشأن سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وبشأن تسعير المحاصيل الزراعية، إضافة إلى النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا الذين تقدموا بطلبات بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحي، واستغلال الطاقة الخضراء، وتيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.