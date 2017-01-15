وصول 230 ألف طن غلال إلى ميناء الإسكندرية

وصلت إلى ميناء الإسكندرية باخرتان قادمتان من روسيا هما (برنسيس ليما ونديوس) تحملان 122 ألف طن قمح, والباخرة (سيدرال بيكاس) قادمة من أوكرانيا, وتحمل 41 ألف طن ذرة, والباخرة (كي إم سيجارول) قادمة أيضا من أوكرانيا, وتحمل 67 ألف طن فول صويا .





وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور- في تصريح اليوم الخميس - إنه تم تفريغ حمولات البواخر في صوامع الغلال بعد الكشف عليها وفحصها, والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي, وخلوها من الحشرات, تمهيدا لإرسالها للمطاحن في محافظات أخرى.





وأكد الغندور, انتظام العمل وحسن الأداء بجيمع الإدارت والأقسام بميناء الإسكندرية, مشيرا إلى سرعة شحن وتفريغ البضائع نتيجة استخدام نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني بين الموانئ.



