الصين: 742 مليار دولار عائدات صناعة البرمجيات خلال 9 أشهر

سجلت صناعة البرمجيات الصينية نموا سريعا في العائدات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة 2ر5 تريليون يوان (742 مليار دولار).

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن عائدات أعمال صناعة البرمجيات ارتفعت بواقع 2ر15% على أساس سنوي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، بزيادة 2ر0 نقطة مئوية عن النمو المحقق خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن أرباح القطاع ارتفعت بنسبة 8ر10% لتصل إلى 8ر651 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) خلال فترة يناير- سبتمبر، مشيرة إلى أن مبيعات منتجات البرمجيات ارتفعت بمعدل 4ر14% لتصل إلى 46ر1 تريليون يوان (208 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، كما ارتفعت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2ر17% لتصل إلى 3 تريليونات يوان (428 مليار دولار).



