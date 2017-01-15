ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و13 سفن بضائع عامة وغادرته سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 22 سفينة.







وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الجمعة فقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7500 طن يوريا و3600 طن زيت صويا وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24897 طن ذرة و10019 طن حديد و 12415 طن خشب و 2200 طن ميثانول و 16765 طن فوسفات و 7000 طن قمح.





وبلغت حركة الصادر من الحاويات 271 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 9 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 491 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 56775 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37747 طنا وغادرت الميناء 931 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43209 أطنان من البضائع العامة منها 86 سيارة نقل محملة بـ 4087 طن قمح.