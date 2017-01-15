بيانات الصين وتطورات هونج كونج والخروج البريطاني ترفع الأسهم الأمريكية

انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين وانحسار التوترات في هونج كونج وموافقة المشرعين البريطانيين على قانون لتأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي مما أثار تفاؤلًا في أوساط المستثمرين القلقين بشأن النمو العالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 237.45 نقطة بما يعادل 0.91 بالمئة ليصل إلى 26355.47 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.51 نقطة أو 1.08 بالمئة مسجلًا 2937.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 102.72 نقطة أو 1.3 بالمئة إلى 7976.88 نقطة.