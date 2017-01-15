المالية: الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالاصلاح الاقتصادى

جدد وزير المالية التأكيد أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بأن تسير إجراءات الاصلاح الاقتصادى بالتوازى مع الحماية الاجتماعية.

واستشهد الوزير، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، بدعم السلع التموينية وبما يشمل الخبز فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعامة 2019 / 2020 بواقع 89 مليار جنيه، و 82 مليار جنيه ستذهب لصندوقى المعاشات، فضلا عن زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة مليار جنيه العام المالى الجديد لترتفع لـ 18.5 مليار جنيه .

وأشار الوزير، خلال الجلسة التى بدأت مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019 / 2020، إلى العلاوة الدورية والحوافز التى زادت بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لترتفع مخصصات الباب الأول من الموازنة (الأجور) لـ 31 مليار ، والمعاشات 28.5 مليار جنيه.



