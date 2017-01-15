بروتوكول بين "اقتصادية قناة السويس" والصين لإنشاء مركز تدريب للعمالة

وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض الصيني "هان بينج"، بروتوكول تعاون; لإنشاء مركز تدريب مهني وفني لتأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات 110 ملايين جنيه.

وذكرت المنطقة الاقتصادية -في بيان اليوم الخميس- أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية.

وقال المهندس يحيى زكي إن المشروع منحة من الحكومة الصينية يتمثل في مجمع تدريب متكامل مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة.

وأوضح أن المركز يوفر التدريب الأساسي والمتقدم والتدريب التقني والتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي, الطاقة المتجددة, وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف زكي أن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها في إطار اهتمام المنطقة بجودة العمالة وأهمية تأهيل العنصر البشري ليكون ضمن مقومات رفع تصنيف المنطقة عالميا.