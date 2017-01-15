"الكهرباء": الحمل المتوقع 24 ألفا و700 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الأحد/ 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات أمس.



وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و410 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات لزيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



