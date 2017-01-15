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تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة بموانى البحر الأحمر

تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة بموانى البحر الأحمر

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أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (20)سفينة وتم تداول (42) شاحنة بضائع و(33) سيارة حيث شملت حركة الواردات (28) شاحنة و(32) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (14) شاحنة بضائع و(1) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر أربع سفن وهى القاهرة، امانة،الحرية،النوى اكسبريس فيما غادرت بالامس السفينتين القاهرة،Valerieكما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا .



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