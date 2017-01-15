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عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بالسعودية

عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بالسعودية

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عين العاهل السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للطاقة اليوم الأحد، ليحل محل خالد الفالح ليصبح أول عضو بالأسرة الحاكمة يتولى منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وساعد الأمير في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء، في إطار ما بات يعرف بمجموعة أوبك، لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

خفضت السعودية إنتاجها النفطي أكثر من المستهدف بموجب اتفاق خفض الإمدادات الرامي لدعم الأسعار الضرورية لتحقيق تقييم مرتفع لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو قبل إدراج مزمع في 2020-2021.


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