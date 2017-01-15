المؤسسة السويسرية: المناخ في مصر يجذب شركاتنا للتوسع في استثماراتها

أشادت سيمون ويس فيديلي، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العالمية السويسرية، التابعة للإتحاد السويسري، بمناخ الاستثمار فى مصر، والذى يجذب الكثير من الشركات السويسرية للتوسع فى نشاطها في ظل التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار، وما تضمنته من حوافز للشركات عند قيامها بتوسعات جديدة، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر سوق تصدير لسويسرا فى افريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس ادارة المؤسسة العالمية السويسرية مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة زيورخ السويسرية، بحضور السفير هشام سيف الدين، سفير مصر لدى برن.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر والتى وصلت إلى 1.85 مليار دولار ، من خلال تشجيع المؤسسة العالمية السويسرية، للشركات السويسرية لضخ استثمارات جديدة فى مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، اضافة إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واتفق الجانبان، على قيام المؤسسة السويسرية، بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، من خلال الموقع الالكترونى للمؤسسة، وتنظيم زيارات للشركات السويسرية للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر حريصة علي جذب الاستثمارات السويسرية والاستفادة من الخبرات السويسرية في التكنولوجيا والابتكار.

وعرضت الوزيرة، المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر والاصلاحات الاقتصادية التي تمت وانعكست علي المؤشرات الاقتصادية وكذا الحوافز والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع بيتر جيسلر، رئيس المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات، حيث تم بحث فتح افاق جديدة للتعاون مع مصر لتوفير ضمانات في مجال السيارات وتحلية المياه والمجالات الاخري ذات الاولوية لمصر، والتعاون في تطوير قطاع القطن من خلال التعاون بين المؤسسة وبنك UBS السويسري لشراء المعدات الجديدة من شركة ريتر السويسرية لصالح شركة القطن التابعة لقطاع الاعمال العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة قطاع الاعمال العام.

وزارت الوزيرة، مصنع مجموعة ريتر السويسرية لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج، احد أكبر المؤسسات الرائدة في توريد الآلات الخاصة بالنسيج، والتقت الوزيرة مع السيد/ نوربرت كلابر، المدير التنفيذي للمجموعة حيث تم بحث زيادة استثمارات المجموعة فى مصر، في إطار التعاون معها لتطوير قطاع المنسوجات في مصر والاستفادة من الخبرة السويسرية لتطبيق احدث التكنولوجيا المستخدمة وتنفيذ برامج تدريب في هذا المجال، فى ظل اهتمام الحكومة بجذب استثمارات فى هذا المجال، وقيام المجموعة بتوريد الات ومعدات للشركة القابضة للقطن، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بقيمة 180 مليون فرنك سويسري لتنفيذ 16 مشروع في 7 محافظات علي مستوي الجمهورية.