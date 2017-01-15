البورصة تتراجع تحت ضغط بيعي للمؤسسات المحلية

انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد - اول جلسات الاسبوع - تحت ضغوط بيعية نفذتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بينما مالت المؤسسات الاجنبية والعربية صوب الشراء.



وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، انخفض المؤشر الرئسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19 % 14017.34 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.03 % 602.15 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الاوسع نطاقا 0.08 % مسجلا 1535.7نقطة.

قالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق تتحرك في اتجاه صاعد علي كافة الاجال مما ادى الى ترحيل منطقة الامان اعلي مستوي 14000 نقطة وهو المفترض ان يكون مستوي ظهور المشتري المستثمر والاموال الراسخة وهبوط معدل الاموال الساخنة.

"مازلنا ننتظر اختبار الهدف الاول للمؤشر والحفاظ والارتكاز اعلاه ليستكمل من جديد الاهداف الابعد .. عندما تم كسرالمستوي 14500 نقطة سابقا وبتاكيد تم وقف خسائر المضارب قصير الاجل .. وعليه الدخول للسوق مرة اخري حال تاكيد اختراقها من جديد وفي حالة كسر المستوي 13600 نقطة بتاكيد يتم وقف خسائر المستثمر قصير الاجل لانه سيكون العكس صحيح وسيتم تكملة مسيرة الهبوط في حالة الفشل في الاستقرار اعلاه"، وفقا للمنشاوي.

وذكرت ان السوق تتحرك في نطاق المنطقة السعرية مابين 13300 و15300 نقطة وهي القمة السابقة.

واوضحت ان تلك المنطقة تتسهم بالمتاجرات حيث تتبادل المؤسسات بينها وبين بعض الادوار كبائع ومشتري وتكثر فيها عمليات التدوير والتبديل بين الاسهم.

وبحسب المنشاوي اغلق المؤشر جلسته السابقة علي هبوط قوي مرتكزا اعلي 14000 نقطة بدفع بيعي مؤسسي مصري عربي قوي لم تستطع القوي الشرائية الاجنبية وحدها من كبح جماحه.



