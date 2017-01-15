14 سفينة إجمالي حركة التداول بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة التداول شهدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 سفينة، حيث استقبل الميناء سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1450 طن يوريا و1042 طن رمل و4 آلاف و930 طن فوسفات و24 ألفا و776 طن ملح، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و600 طن ذرة و2191 طن سكر و2481 طن أرز و6 آلاف و785 طن خشب.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 602 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 60 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1380 حاوية مكافئة.

وتابع المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 61 ألفا و391 طن، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44 ألفا و873 طن، وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2648 طن قمح، و647 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36 ألفا و847 طن بضائع عامة منها 101 سيارة نقل محملة بـ5 آلاف و608 أطنان قمح.



