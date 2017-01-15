تعاون مصري كازاخي في مجال تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية

بحث وزير الزراعة واستصلاح الاراضى و نظيره الكازاخستاني التعاون الزراعي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل في مجال البحث العلمي الزراعي وتحديد نقاط التواصل بين الجانبين لدفع عجلة التعاون في مجال تصدير الأقماح واللحوم .



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة في الدورة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما طالب الوزير بسرعة فتح الأسواق الكازاخستانية أمام المنتجات المصرية الزراعية من الموالح والعنب والخضروات حتى يكون هناك استفادة للجانبين من هذا التعاون..

من ناحيته عرض الوزير الكازاخستاتي على مصر تصدير الخراف الحية.

وأكد الوزيرعلى أهمية اخضاع استيراد الحيوانات الحية للإشراف البيطري المصري وأن يسبق ذلك زيارات للجان الفنية المصرية لبحث الأمر على ارض الواقع.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على اهمية استمرار التواصل من خلال نقاط الاتصال بوزارتي الزراعة المصرية والكازاخستانية.



