تم اليوم الثلاثاء توقيع عقد إتفاق إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض بين وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري حيث وقع عن الجانب الأول أسامة عبد القوي - أمين عام وزارة النقل وعن الجانب الثاني لواء بحري / محمد طلعت - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بحضور وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير، حيث يهدف العقد إلى إدارة وتشغيل العبارتين القاهرة والرياض لمدة 5 سنوات مع تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات والمُحافظة على سلامة التشغيل والصيانة.



يأتي هذا التوقيع في إطار الاهتمام الكبير لوزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحرى الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد القومي مشيرا الى ضرورة دفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الافراد او البضائع بما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين ( القاهرة والرياض) والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان. واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب مع ضرورة موافاته بتقارير اسبوعية عن تطور العمل بالشركة وتطور الخدمات المقدمة لافتا أن هذه الشركة يجب أن تكون نموذج رائد للشركات العاملة في هذا المجال





