قناة السويس:القناة الجديدة ساهمت بتحقيق أرقام غير مسبوقة لحركة الملاحة

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس حققت أرقاما غير مسبوقة في حركة الملاحة اليومية بفضل مشروع القناة الجديدة حيث بلغ السفن التي عبرتها منذ افتتاحها للملاحة وحتى الآن مليونا و300 ألف سفينة بحمولات 28 مليارا و600 مليون طن وبإيرادات بلغت 135 مليارا و900 مليون دولار.



وأضاف ربيع - خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبه الذكري الـ150 لافتتاح قناة السويس - ان المشروع القومي العملاق فتح آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية بزيادة الطاقة العادية والاستيعابية للقناة واختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.

وأكد ربيع أن 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية تعبر قناة السويس فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارة ما بين آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن العام المالي الماضي 2018 / 2019 شهد عبور 19 ألف سفينة حققت إيرادات قدرها 6 مليارات دولار مشددا على حرص هيئة قناة السويس على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة وذلك من خلال تبني مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة لمواكبة تطور حركة تصنيع السفن وظهور جيل جديد من السفن العملاقة إلى جانب انتهاج سياسات تسويقية مرنة من شأنها جذب عملاء جدد ورفع تنافسية القناة التي تعد أسرع مجرى ملاحي عالميا.

وأوضح أن ذلك جاء بالتزامن مع دراسة متغيرات حركة التجارية العالمية واقتصاديات النقل البحري حتى تواكب سياساتها التسويقية المرنة المتغيرات العالمية بما يصب في صالح دعم تنافسية قناة السويس وجذب خطوط ملاحية جديدة تعزز العائدات.



