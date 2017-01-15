المالية: 28.2% ارتفاعا في الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي

أكدت وزارة المالية ارتفاع حصيلة الإيرادات السياحية بمصر بنحو 28.2% لتصل إلى 12.5مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم السبت، أن ارتفاع الإيرادات يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وأشار البيان إلى أن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج الخاصة بالسندات الدولارية الدولية المقومة بعملة الدولار الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالي, تضمن في جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2017 - 2018 بالعام المالي 2018 - 2019, دون الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط "الربع الأول والثاني والثالث" وليس العام المالي كاملا; مما أظهر تراجعا في الإيرادات السياحية عكس الواقع الذي أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.

وأوضحت أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة; نظرا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالي 2018 - 2019, وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورج.

وأكدت الوزارة حرصها على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة, فضلا عن حرصها على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة; باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تسهم في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.



