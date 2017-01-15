الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 4.7 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن حتى الآن وتلقى د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 4 سبتمبر الحالي.



وأكد التقرير، أن الصادرات بلغت 4 مليون و708 ألف و916 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألف و830 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و550 طن ، بالإضافة إلي تصدير 699 ألف و170 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف و377 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 109 ألف و587 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و 691 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25 الف و711 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و557 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طن للخيارو5500 طن للفلفل.



