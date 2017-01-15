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الصين تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الامريكية

الصين تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الامريكية

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أعلنت الصين تقديمها شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بعد فرض الأخيرة تعريفات جمركية إضافية بنسبة 15% على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم- أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان، وأن الصين غير راضية تماما عن التعريفات وتعارضها بشدة.

وأضافت الوزارة أن الصين ستحافظ بقوة على حقوقها ومصالحها المشروعة، وستلتزم بحزم بنظام التجارة متعدد الأطراف وكذلك نظام التجارة الدولية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.


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