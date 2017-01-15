"المالية": 7 تريليونات جنيه الناتج المحلي المستهدف بموازنة 2020 / 2021

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021 تحقيق ناتج محلي إجمالي نحو 158. 7 تريليون جنيه مقابل 163. 6 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020.



وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021), الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس, أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4. 6% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020.

وأضاف المنشور أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه أي ما يعادل 2. 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 445 مليار جنيه أي ما يعادل 2. 7% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2019 / 2020.

وتستهدف موازنة 2020 / 2021 خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 1. 9% مقابل 5. 9% متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وأوضح أن الحكومة تبنت برنامجا وطنيا نجح في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام, فضلا عن تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافا لحماية الطبقات الأكثر فقرا, حيث اتسم البرنامج بالشمولية لاحتوائه على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل تحرير سعر الصرف, إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة, ترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية, تطبيق قانون الخدمة المدنية, إصدار قانون الاستثمار, إصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة.

كما تتضمن الإجراءات استحداث آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية, واستحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية, والعمل على إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتعديل وتطوير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية, وبدء إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.



