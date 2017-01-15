مبيعات محلية تهبط بالبورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين في ظل مبيعات محلية مكثفة، قابلها مشتريات عربية وأجنبية.

وتراجع مؤشر "ايجي اكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة 0.24 % مسجلا 14,895.17 نقطة.

وخسر مؤشر " ايجي اكس 50 " نحو 0.36 % مسجلا 2,174.52 نقطة.



وهبط مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة "ايجي اكس 70" بنحو 0.17 % مسجلا 553.78نقطة.

في المقابل، كسب المؤشر الأوسع نطاقا "ايجي اكس 100" بنحو 0.05 % مسجلا 1,462.41 نقطة.

قالت دكتور هدى المنشاوي محلل أسواق المال إن صانع السوق عليه تأكيد اختراق المستوى 15000 نقطة اليوم بأحجام تداولات قوية ليستمر في الإتجاه الصاعد، لافتة إلى أن هذه المنطقة تعد منطقة الغام للمشتري ومحفزة للبيع أكثر من الشراء.

وأضافت المنشاوي أن مفتاح استمرار الصعود أصبح تخطي المستوى 15002 نقطة، حيث أنه محور وتذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود للمستهدفات الاعلى والمرجوة وأصبح مستوي الارتكاز المتحرك لليوم عند 14901 نقطة.





كان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أغلق قرب 15 الف نقطة الأحد - أولى جلسات الأسبوع - بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية.



