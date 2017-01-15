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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

انخفض المؤشر الرئيسي " إيجى إكس 30" بنسبة 0.29- % بفارق نقط 16,988.88، كما انخفض مؤشر النيل مسجلاً 449.25 نقطة بنسبة تغير 0.29-%.

وهبط مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان مسجلاً 2,043.84 نقطة بتغير -2.18، و سجل مؤشر إيجى إكس70 انخفاض بفارق 599.73 بنسبة تغير -0.78%، وتراجع مؤشر إيجى إكس 100ليصل لمستوى 1,527.62نقطة  بنسبة تغير-0.13%.


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