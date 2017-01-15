تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

انخفض المؤشر الرئيسي " إيجى إكس 30" بنسبة 0.29- % بفارق نقط 16,988.88، كما انخفض مؤشر النيل مسجلاً 449.25 نقطة بنسبة تغير 0.29-%.

وهبط مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان مسجلاً 2,043.84 نقطة بتغير -2.18، و سجل مؤشر إيجى إكس70 انخفاض بفارق 599.73 بنسبة تغير -0.78%، وتراجع مؤشر إيجى إكس 100ليصل لمستوى 1,527.62نقطة بنسبة تغير-0.13%.



